La phobie, réponse à une angoisse

Achille a 22 ans. C’est un garçon introverti et sociable. Depuis quelque temps il a l’impression d’être invisible… Lorsqu’il se trouve au sein d’un groupe d'amis, il se sent comme ignoré. Quand il prend la parole, on l’a lui coupe comme si ce qu’il avait à dire ne valait rien. Achille voudrait comprendre de quoi ça vient et comment faire pour ne plus être transparent. Il est important de fixer des limites et surtout il faut prendre le risque de ne pas plaire aux autres.

Lilou n’arrive pas à faire confiance aux gens. Petite fille, elle a subi des violences physiques et morales de la part de sa mère. Plus tard, elle s’est mariée avec un homme violent, ils ont eu une petite fille et leur relation a duré 3 ans. Aujourd’hui Lilou vit seule, et faire confiance aux autres est un gros problème. Lorsque dans l’enfance on n’a pas pu faire confiance à sa propre mère, il est difficile de l’accorder à qui que ce soit.

Sylvie a peur de perdre la vue. Depuis 39 ans, elle vit dans la peur tous les jours et elle souffre d’insomnie, de grosses angoisses. Sylvie voudrait comprendre d'où vient cette peur parce que personne dans sa famille n’a perdu la vue. Après avoir fait plusieurs thérapies, elle continue de vivre dans la peur. Les yeux sont un moyen de se repérer, Sylvie semble n’avoir jamais eu de repère dans sa vie, cette phobie pourrait en découler.

Catherine est retraitée et casanière. Elle est en couple depuis 3 ans avec une personne très active, qui travaille et qui aime sortir le weekend. Catherine, elle, aime rester à la maison, et ne s'ennuie pas. Elle aime lire et écouter la radio mais sa compagne s’inquiète et soupçonne une dépression. Catherine voudrait savoir comment sa relation va évoluer. Est-ce qu’elle va devoir se forcer à sortir ou est-ce qu’elles doivent trouver un juste milieu ?

