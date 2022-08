Jonathan Destin, symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, est décédé

Il était devenu l'un des visages emblématiques de la lutte contre le harcèlement scolaire. Jonathan Destin est décédé à l'âge de 27 ans ce samedi 20 août "dans son sommeil" comme l'a annoncé sa mère sur les réseaux sociaux. Son histoire tragique avait été largement médiatisée après sa tentative de suicide par immolation.

Alors adolescent, Il est victime de harcèlement scolaire. Sans cesse moqué, frappé et insulté par ses camarades, le jeune homme de 16 ans sombre dans la dépression. Dans un geste désespéré, il tente de mettre fin à ses jours en s’immolant par le feu en 2011. Il survit à sa tentative de suicide mais son corps, qui restera brulé à 72%, subira près de vingt-trois opérations. Après près de deux d’hospitalisation, il s’engage un peu plus contre le harcèlement.

Depuis sa sortie d’hôpital, il avait ainsi multiplié les interventions en milieu scolaire et publié un livre en 2013 intitulé Condamné à me tuer dans lequel il racontait son histoire. Son décès a particulièrement touché la ville de Marquette-lez-Lille où il vivait : "Je suis particulièrement affecté par sa mort, sa vie a été terrible dès son plus jeune âge. Je sais qu’il souffrait beaucoup de ses brûlures et des nombreuses opérations qu’il avait subies", a ainsi déclaré Dominique Legrand, le maire de la commune.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info