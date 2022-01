Handicap : "On ne peut pas exclure nos enfants", réagit la mère d'un autiste

"L'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux enfants et aux enseignants", a déclaré Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants handicapés vendredi 14 janvier lors d'une rencontre avec des enseignants à Honnecourt-sur-Escaut dans le Nord. Martha, représentante de l'association d'enfants handicapés et mère d'un garçon autiste, a réagi aux propos du candidat à la présidentielle dans Les Auditeurs ont la parole.

"Quand j'ai entendu les propos, j'ai eu un choc, c'est très douloureux, j'ai pleuré. Je me revoyais il y a 32 ans quand on s'est battu pour essayer de construire des lieux pour eux", a-t-elle confié. Son fils qui a aujourd'hui 35 ans et vit dans un foyer d'accueil médicalisé pour autistes "a été à l'école maternelle 3 matinées, mais ce n'était pas possible pour lui". Pour Martha, "l'éducation est un droit mais tous ne peuvent pas y aller".

"L'inclusion c'est obligatoire, on ne peut pas exclure nos enfants, clame-t-elle. Beaucoup de parents se battent pour scolariser leurs enfants, ils sont mal accueillis et souvent l'exclusion vient de l'école elle-même, a-t-elle constaté. Il faut des moyens et du personnel pour nos enfants en difficulté", estime-t-elle.