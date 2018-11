Guillaume Pepy est l'invité de RTL

et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/11/2018 à 06:28

Blablacar, société privée de covoiturage, va racheter Ouibus, filiale de la SNCF spécialisée dans le transport routier par car. Une levée de fonds de 101 millions d'euros a été initiée par la société et la SNCF souhaite participer. La compagnie ferroviaire se concentre sur le rail car Ouibus est pour elle un gouffre financier qui génère 30 à 40 millions de pertes.



Avec 300 gares TGV, 300 relais Ouibus, 3.000 gares régionales et 30.000 points de rencontres Blablacar, c'est tout le territoire qui va être couvert par ce géant des transports en commun. Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, expliquera pourquoi cela va changer le quotidien des voyageurs. On peut se demander si demain, la SNCF vendra tous les modes de transport ?

Première ligne à grande vitesse d'Afrique au Maroc

Emmanuel Macron et le roi du Maroc ont inauguré ce jeudi 15 novembre la première ligne à grande vitesse d’Afrique. Une ligne de 200 kilomètres créée grâce au soutien de la SNCF. Alors à quand un tunnel sous Gibraltar ?

