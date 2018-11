publié le 15/11/2018 à 12:04

Ouigo élargit son réseau. Après la gare de Montparnasse en décembre 2017 et la gare de l'Est en juillet, la gare de Lyon (12e arrondissement) sera la troisième gare parisienne à accueillir les trains low cost de la SNCF.



À partir du 9 décembre prochain, les voyageurs pourront se rendre en Ouigo dans six nouvelles villes du Sud-Est depuis la gare de Lyon : Antibes, Les Arcs-Draguignan, Cannes, Nice, Saint-Raphaël et Toulon, détaille la SNCF dans un communiqué.

Selon les destinations, il faudra dépenser un peu plus que si vous partiez d'une autre gare située en banlieue. Pour vous rendre à Marseille par exemple, il faudra compter 19 euros au minimum contre 10 euros si vous partiez de la gare de Marne-La-Vallée-Chessy.

Cinq autres villes du Sud seront également accessibles depuis la gare de Lyon : Avignon, Aix-en-Provence, Lyon Saint-Exupéry, Marseille et Valence. Ces destinations resteront desservies depuis les autres gares de banlieue parisienne.





Autre nouveauté, dans le Nord cette fois-ci : après Tourcoing, les Ouigo desserviront désormais la gare de Lille-Flandres. Celle-ci ne sera cependant accessible que depuis les gares de banlieue.