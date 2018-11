Le rachat de Ouibus par Blablacar va créer un réseau unique en Europe

publié le 13/11/2018 à 07:56

Blablacar rachète les bus Macron de la SNCF. Cette opération est importante car elle a des aspects économiques et financiers. Mais son intérêt fondamental est ailleurs : cette opération conjugue, autour de 3 acteurs clés dans leur spécialité, une approche des déplacements qui pourrait préfigurer celle des 15 ou 20 ans à venir.



Stratégiquement, cette affaire tourne autour de multiples de 3 : 300 gares TGV, 300 relais OuiBus, 3.000 gares régionales et 30.000 points de rencontres Blablacar. Si vous interconnectez ces 3 réseaux avec de bons algorithmes de réservations qui épousent efficacement ceux des trains, des cars Macrons et l’usage du covoiturage, vous avez une toile unique qui enveloppe tout le territoire et qui rend l’usage individuel de la voiture, l’autosolisme, beaucoup plus occasionnel.

Une mobilité unique en Europe

Pour que ces 3 réseaux ne se cannibalisent pas, il faudra faire preuve d’une intelligence collective. Et il y a aussi une nécessité économique : la SNCF doit sérieusement se recentrer sur son métier, le rail, car la concurrence européenne arrive. Certes, OUIbus est une réussite : 14 millions de passagers, 40% du marché des bus long-courriers. Mais c’est aussi un gouffre financier, qui génère 30 à 40 millions de pertes.

Blablacar est en phase ascendante, se développe, équilibre enfin ses comptes, mais elle a beaucoup emprunté et elle doit élargir son portefeuille de clients.



Chacun dans son couloir peut certainement survivre. Mais ensemble, ils ont l’opportunité de mettre en place une mobilité porte à porte unique en Europe. Avec un atout non négligeable : le regroupement de ces moyens de déplacements sur OUI-SNCF, le premier site de e-transport français.



Sur le plan social, un plan de sauvegarde de l’emploi se prépare chez l’autocariste : 102 des 200 employés, essentiellement des conducteurs, devraient être recasés à la SNCF ou dans ses filiales. Il ne faut pas oublier que la SNCF est le champion français du transport de fret par la route. Par ailleurs, il est probable qu’ID Vroom, la filiale de covoiturage de la SNCF, soit à plus ou moins court terme elle aussi cédée.

