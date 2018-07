publié le 27/07/2018 à 08:08

C'est le week-end le plus chargé de l'année. Le chasse-croisé entre juillettistes et aoûtiens commence vendredi 27 juillet. "Un million de voyageurs" sont attendus, annonce Guillaume Pepy sur RTL. Et le travail des agents de la SNCF ne vont pas être facilité par les fortes chaleurs. "La canicule ne va pas très bien avec les trains à l'heure", prévient le PDG du groupe ferroviaire.



"Je demande de la compréhension et de la bienveillance", a déclaré Guillaume Pepy au micro de Jérôme Chapuis, précisant que "20% de travail a été fait en plus cette nuit pour que le maximum de climatisation fonctionne". Mais "lorsqu'il fait chaud, on constate une dilatation des rails", explique le PDG de la SNCF.

Dans la matinée du vendredi 27 juillet, Météo France a placé 21 départements en alerte orange. Les fortes chaleurs s'étendent des Hauts-de-France à la région parisienne jusqu'en vallée du Rhône. Les dégradations orageuses devraient toucher le nord du pays.