publié le 17/01/2020 à 18:28

Cela faisait plus d'un demi siècle que L'Auberge du Pont de Collonges affichait fièrement 3 macarons. Deux ans presque jour pour jour après la disparition de Paul Bocuse, son restaurant mythique perd une étoile au Guide Michelin, qui justifie : "La qualité de l'établissement demeurait excellente mais plus au niveau d'un trois étoiles".

"J'ai une pensée pour la mémoire de Monsieur Paul et sa famille", réagit Emmanuel Macron au micro de RTL ce vendredi 17 janvier. "Le Président de la République n'est pas là pour refaire le classement des uns des autres, il y a des règles et chacun est maître de ça, indique-t-il. Mais je veux avoir une pensée pour ce qui représente sa famille, pour tous ceux qu'il a formé et ça ne saurait enlever la part unique de Paul Bocuse dans la gastronomie française".

"Quand on défend nos agriculteurs on défend aussi l'ensemble de cette chaîne d'artisans qui transforment les produits, qui servent tous ces métiers de la gastronomie et de la table, a poursuivi le chef de l'État. Je veux continuer à célébrer cette excellence. Et j'aurais l'occasion de célébrer aussi tous ceux qui avec le Bocuse d'or la célèbrent, comme je le fais chaque année".