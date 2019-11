publié le 22/11/2019 à 06:10

Fini la galère des tickets de métro perdus ou démagnétisés et des longues files d'attente près des portillons. Avec le nouveau pass Navigo Liberté +, lancé par Île-de-France Mobilités. Préalablement testé sur près de 3.000 utilisateurs, il est disponible depuis le mercredi 13 novembre.

Le pass s'adresse spécifiquement aux utilisateurs familiers du ticket de métro, qui n'utilisent les transports en commun que de manière ponctuelle, et qui pourront dorénavant ne plus toucher à un ticket de métro pour voyager.

Le principe est simple. Il suffit de relier son RIB (relevé d'identité bancaire) à son compte Navigo grâce à un portail internet et choisir quelle somme créditer sur son compte. Ensuite, dès que le pass s'active sur les bornes de métro, de bus ou de RER, la somme est directement débitée du montant du titre de transport (1,49 euro).

L'utilisateur est prélevé à la fin de chaque mois et peut, à tout moment sur le site, voir où en sont ses trajets et consulter ses factures. Sans engagement, le contrat est résiliable à tout moment et sans frais.