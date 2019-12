Réforme des retraites : sur RTL, Christian Jacob se dit contre "un blocage" du pays

publié le 03/12/2019 à 19:41

Interrogé sur la nécessité de réformer les retraites, Christian Jacob s'est dit "favorable" à un changement. En revanche, le président des Républicains dénonce le manque de cohérence de l’exécutif à ce sujet.

"Si le gouvernement veut faire une réforme je veux bien qu'on discute de quelque chose, mais on discute de quoi ? De la position du Premier ministre ? De celle du président de la République ? De celle de Jean-Paul Delevoye ? De celle de n'importe quel ministre qui prend la parole sur le sujet ? Je ne sais pas où on en est", a-t-il déclaré au micro de RTL.



"On est en face d'un gouvernement et d'un président qui sont anxiogènes, c'est-à-dire qu'ils génèrent de l’anxiété partout et personne ne sait ce qu'ils ont envie de faire", a ajouté le chef des Républicains.

La ligne est claire, le parti est opposé au système de retraite par point plébiscité par le gouvernement. Il souhaite plutôt "garantir la pérennité d'un système par répartition". "On est pour préserver ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne bien, je pense aux caisses autonomes", a ajouté Christian Jacob. Le député de Seine-et-Marne s'est ensuite dit favorable à "la sortie des régimes spéciaux", "avec un calendrier", a-t-il précisé.

Le président des Républicains s'est en revanche prononcé contre un "blocage" du pays par les grévistes qui contesteront jeudi 5 décembre la réforme des retraites. "Personne aujourd'hui ne peut souhaiter le blocage de notre économie. On a déjà vu ce que donnait la méthode Macron il y a un an avec les 'gilets jaunes'. Personne n'a envie que ça recommence", a-t-il affirmé.