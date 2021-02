Grâce à son chien Ozzi, Caroline suit une scolarité normale malgré le handicap

publié le 18/02/2021 à 11:30

C'est une belle histoire d'intégration à l'école qui se déroule à Castres, dans le Tarn. Caroline est une élève de première qui, depuis sa naissance, est privée de l'usage de ses bras. Malgré son handicap, elle vit une scolarité normale et apaisée dans sa classe, grâce notamment à la présence d'un chien à ses côtés.

Ozzi est un magnifique golden retriever âgé de 2 ans qui, depuis quelques mois, accompagne Caroline toute la journée au lycée de la Borde Basse. Ozzi sera bientôt capable d'ouvrir les portes du lycée. Pour l'instant, arrivé en classe, c'est lui qui permet à Caroline de se déchausser.

"On a accroché un scoubidou à la fermeture éclair. Il attrape le scoubidou et il monte ou descend pour fermer ou ouvrir la chaussure", explique Caroline au micro de RTL.

Enlever ses chaussures permet à Caroline de mettre les pieds sur la table, pour travailler, écrire, taper à l'ordinateur... La jeune fille a appris à tout faire avec ses pieds. Pour elle, la présence d'Ozzi est aussi apaisante.

Caroline et son auxiliaire de vie scolaire, en classe. Crédit : Patrick Isson / RTL

Anne-Marie Bec, la maman de Caroline, est admirative de la manière dont sa fille arrive à surmonter son handicap. Le chien la rassure aussi parce que Caroline peut le faire aboyer sur demande en cas de problème.

"Ça se passe vraiment formidablement"

Cette belle communion redevient très silencieuse durant les heures de cours, où Ozzi reste allongé derrière la chaise haute de sa maîtresse. Quant au lycée, il a parfaitement accueilli ce chien.

"Ça se passe vraiment formidablement", soutient Fabrice de Barros, le proviseur du lycée. "De notre côté, la préparation s'est bornée à expliquer aux élèves la conduite à tenir avec le chien. Un chien guide, on ne le caresse pas comme ça, parce qu'il travaille. On a un élève de plus, il ne mange pas à la cantine mais on a un élève de plus. Et puis il est très sage, pour l'instant il n'a eu aucune punition !"

Pour l'une de ses enseignantes, Caroline et son chien apportent aussi des ondes positives à toute la classe. Elle est aussi aidée par une auxiliaire de vie scolaire. Excellente élève, Caroline a également l'ambition d'exercer comme avocate en entreprise. "Je suis têtue et j'argumente beaucoup, on m'a toujours dit que je ferais une bonne avocate", dit-elle en riant.

Enfin, Caroline est une adolescente comme les autres. Sur le chemin qui nourrit ses rêves, il lui arrive de monter le son de la musique un peu trop fort pour les oreilles délicates du chien qui va encore l'accompagner plusieurs années dans sa scolarité. Mais le chien reste à ses côtés.