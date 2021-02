Décès de Tonton David : "Il a eu une vie difficile", confie Olivier Cachin sur RTL

LECOEUVRE PHOTOTHEQUE / Collection ChristopheL via AFP

17/02/2021

publié le 17/02/2021

Il était notamment l'auteur de Chacun sa route, la chanson du film Un Indien dans la ville. À 53 ans, Tonton David est décédé ce 16 février, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Bonus Track bouleverse sa programmation et rend hommage à David Grammont, de son vrai nom. En compagnie d'Eric Jean-Jean, Olivier Cachin, journaliste spécialisé dans la musique afro-américaine et le hip-hop, se confie au micro de RTL sur ce qu'était pour lui Tonton David.

Olivier Cachin rencontre Tonton David en 1990, "à l'époque où son single Peuple du monde cartonnait" se souvient le journaliste. Un parfum de reggae flotte alors sur la France entière. "Il a amené dans le hip-hop ce reggae 'Made in France'", explique Olivier Cachin. De Tonton David, il garde un souvenir ému d'un homme détendu. "Le dernier souvenir que j'ai de lui, c'était le premier concert de l'Age d'or du Rap français, au Casino de Paris ; le timing était très serré, mais lui est arrivé relaxé, la scène était à lui".

Et malgré une détente apparente sur scène, la vie de Tonton David n'a pas été toute rose. À 14 ans, il tombait dans l'héroïne, et commençait une drôle de vie. "Il avait ses démons, comme chacun, rappelle Olivier Cachin. C'est quelqu'un qui a eu une vie difficile et qui a utilisé la musique comme rédemption". Aujourd'hui, c'est le monde entier du rap français qui lui rend un ultime hommage. "Sa mort nous rappelle que les années 90 commencent à partir", conclut Olivier Cachin.