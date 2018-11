publié le 07/11/2018 à 11:50

"C'est fatigant, je sens que le moindre effort m'épuise, je me suis endormie à 20 heures hier soir. Mais je vais tenir, je suis très déterminée. Je le fais pour mon fils et j'irai jusqu'au bout". Ce combat, une mère de famille de 35 ans domiciliée à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) le mène pour Cyliann, atteint de troubles autistiques.



Auprès de nos confrères de France Bleu Normandie, Laurine Levicq raconte pourquoi elle a décidé d'entamer une grève de la faim depuis lundi 5 novembre. "Depuis la première année de maternelle, Cyliann a toujours eu une AVS auprès de lui en classe. Il en a vraiment besoin car sinon il est perdu dans la classe, il a du mal à se concentrer, à écrire. C'est vraiment indispensable pour lui", explique-t-elle.

Sauf que cette année et donc pour la première fois, son petit garçon âgé de 10 ans ne bénéficie pas de la présence d'une assistante de vie scolaire (AVS) dans sa classe de CM1. Une situation dramatique que la mère de famille, qui a récemment déménagé avec ses jumeaux, n'explique pas.

"J'ai pourtant fait l'inscription de mon fils dans sa nouvelle école dès le mois de juin et j'ai eu la notification de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées, ndlr) qui garantit la présence d'une AVS auprès de Cyliann au début du mois de juillet. Donc je ne comprends pas, il n'y a aucune raison pour que mon fils n'ait pas son assistante", raconte Laurine.



Cette absence a des répercussions concrètes sur le quotidien de son fils : "Il a du mal à suivre notamment pour l'écriture, et la maîtresse ne peut pas s'adapter complètement à lui. Du coup il stresse, il se met à chanter en classe, il a aussi des problèmes d'incontinence", poursuit-elle, indiquant avoir envoyé des courriers au recteur, à la préfète et même à Emmanuel Macron, sans succès.



Depuis qu'elle s'est mise en grève de la faim et ne boit plus que de l'eau, Laurine Levicq voit cependant quelques avancées : "L'inspection me promet que l'AVS arrivera très rapidement, mais moi je n'y crois pas vraiment. J'arrêterai la grève de la faim quand l'AVS sera dans la classe avec Cyliann".

Une autre maman en colère au sommet d'un échafaudage

Une autre maman en détresse veut alerter sur le handicap à Strasbourg. Mère d'un enfant autiste, elle est montée ce mercredi matin au sommet d'un échafaudage sur le chantier de construction d'une tour d'une vingtaine d'étages, déployant une banderole pour réclamer davantage de moyens pour les handicapés.





Marie Lettler, militante du Collectif citoyen handicap est montée sur cet échafaudage vers 4h15 du matin. Police et pompiers étaient sur place vers 6h30 "pour porter secours et intervenir dans les meilleures conditions de sécurité pour cette personne", selon la police.

"Laissez-nous être des citoyens" et "AVS École Accessibilité Loisir Emploi", revendique la banderole déployée sur cet échafaudage qui donne sur une place très passante.