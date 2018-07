publié le 31/05/2018 à 17:18

Les chiens portent bien le surnom de "meilleur ami de l'homme", et Gringo en est la preuve. Ce mardi 29 mai vers 17 heures, Thierry Meudec, malvoyant, descend du bus 11, place du 36e Régiment-d’infanterie, dans le centre ville de Caen. Comme toujours, il est accompagné de son chien guide, Gringo, un labrador de 40 kilos. C'est alors qu'il est la cible d'un voleur, rapporte Ouest-France.



"Sur le trottoir, une personne a voulu prendre mon portable dans ma poche. Quand Gringo a vu ça, il s’est dressé sur ses pattes contre moi pour me faire signe qu’il y avait un danger. Puis il s’est retourné contre le voleur, lui a donné un grand coup de museau, le faisant tomber. Il ne l’a pas mordu, ce n’est pas un chien d’attaque, mais il s’est allongé sur lui, comme on lui a appris", raconte le quinquagénaire à Ouest-France. Une fois le voleur maîtrisé, des passants ont expliqué à Thierry Meudec que la police était arrivée. Il a alors repris son chemin.

Toutefois, la police a indiqué ne pas être intervenue sur cet incident. Un complice du pickpocket a pu mentir au quinquagénaire lui disant qu'une patrouille était arrivée afin de lui permettre de s'enfuir. Thierry Meudec n'a pas porté plainte.

Le chien, du centre Paul-Corteville près de Rouen, accompagne son maître depuis 2013. "C'est un chien très gentil (...) qui m'aide dans la vie de tous les jours" explique-t-il.