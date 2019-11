"Gilets jaunes" : un dimanche de manifestations dans le calme

publié le 17/11/2019 à 19:56

Au lendemain de violences qui ont émaillé le premier week-end anniversaire du mouvement de contestation sociale, des centaines de "gilets jaunes" ont manifesté dans le calme partout en France ce dimanche.

A Paris, environ 200 personnes, dont les figures Jérôme Rodrigues ou Priscilla Ludoski, se sont réunis sur une place à proximité des Halles, dans le cœur de la capitale. "Macron détruit la France et vos droits, ne nous critiquez pas ! On est là pour vous", pouvait-on lire sur une pancarte, tandis qu'étaient entonnés les chants habituels des "gilets jaunes": "On est là, on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là".

"Aujourd'hui on a organisé cette nouvelle journée parce que c'est le week-end anniversaire. On espère récolter les fruits de ce qu'on a semé", a déclaré Faouzi Lellouche, un des organisateurs du rassemblement. Seul épisode à déplorer : quelques dizaines de "gilets jaunes" ont investi à la mi-journée les Galeries Lafayette à Paris. Par mesure de sécurité, le grand magasin a dû fermer ses portes.

20 interpellés, 639 contrôles effectués

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a distingué le "mouvement d'origine" et les "voyous (...) venus en découdre". Hier, "ce qu'on a vu, c'est peu de manifestants mais des voyous, des brutes qui étaient venus pour se battre, en découdre avec les forces de l'ordre, empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelques fois des vies", a-t-il dit.

A 13h ce dimanche, la préfecture de police de Paris faisait état de 20 personnes interpellées et 639 contrôles effectués dans la matinée. Samedi, les forces de l'ordre avaient procédé à 254 interpellations en France, dont 173 à Paris. Le parquet de Paris recensait lui dimanche matin 155 gardes à vue dont 8 concernent des individus mineurs.

Retour sur les ronds-points

En Savoie, à Le Pont-de-Beauvoisin, une soixantaine de personnes ont rendu hommage dimanche matin à Chantal Mazet, "gilet jaune" décédée il y a un an au premier jour des mobilisations après avoir été renversée par une voiture sur un rond-point de cette petite ville proche de Chambéry.



Près du Mans, une dizaine de "gilets jaunes" qui tiennent depuis un an "des permanences d'accueil" sur leur rond-point, ont dormi sur place dans la nuit de samedi à dimanche, réchauffés par un feu de bois.