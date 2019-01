Des "gilets jaunes" délogés par la police au dépôt pétrolier du Mans

et AFP

publié le 28/01/2019 à 17:34

Dimanche 27 janvier à 22h00, une vingtaine de "gilets jaunes" selon la préfecture, sont venus bloquer le dépôt pétrolier du Mans. Ils ont été délogés ce lundi matin par les forces de l'ordre. Les manifestants avaient prévu de "relâcher la raffinerie une fois que le prix des carburants serait redescendu".



Sur place, les "gilets jaunes" "avaient mis des barricades constituées de palettes, barrières et autres objets entravant la route à deux endroits. Ils ont, par ailleurs, bloqué le début des livraisons prévues dès 04h30 ce matin", a ajouté la préfecture à l'Agence France Presse. Un blocage pour dénoncer "l'inflation de la vie" et "l'abus des augmentations de gasoil et de carburant en général".

Sur place, Jhonatan Torres Szezepenski, surnommé "Jho" s'en ai pris au gouvernement qui "continue d'augmenter naturellement les prix, comme si les gilets jaunes n'étaient jamais passés par là".

En décembre, le dépôt pétrolier du Mans avait déjà été bloqué durant 10 jours par des manifestants. Samedi au Mans, 300 "gilets jaunes" ont protesté dans les rues de la ville. Certains se sont même introduits dans le palais des Congrès et chahuté le maire Stéphane Le Foll.