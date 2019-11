et Marie-Pierre Haddad

"Le député Alexis Corbière gazé et frappé de sang froid après qu'il ait décliné son identité en sortant de la manifestation déclarée. Ce n'est plus de la police républicaine. Juste une milice gouvernementale. C'est cette milice qui provoque le désordre". Ce message a été tweeté par Jean-Luc Mélenchon samedi 16 novembre lors de la manifestation parisienne des "gilets jaunes".

Ces propos ont provoqué la colère de Didier Guillaume. Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 17 novembre, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a déclaré : "Ça m'inspire franchement un peu de dégoût. Je connais bien Jean-Luc Mélenchon, je connais ses convictions républicaines (...) Qu'est-ce que c'est cette histoire ? De quelle milice parle-t-on ?".

Selon le ministre, "il faut arrêter ces grandes phrases. Jean-Luc Mélenchon ne veut qu'une chose, c'est passer par dessus la Vème République pour arriver à la VIème République. Il n'a toujours pas digéré le premier tour de l'élection présidentielle. Tout ce qui est excessif est dérisoire".

Didier Guillaume est aussi revenu sur les un an des "gilets jaunes". "Hier ce n'était pas le premier anniversaire des 'gilets jaunes', mais une énième réplique de casseurs et de black blocs qui veulent en finir avec la République (...) Je ne confonds pas les 'gilets jaunes' et ceux qui viennent casser", explique le ministre.