publié le 05/11/2018 à 11:04

Ce lundi 5 novembre, je viens au secours des personnes qui ont les doigts blancs : il se pourrait bien qu'elles souffrent de la maladie de Raynaud. Je vous rassure, elle n'est pas grave, on en réchappe sans problème, mais sur le coup ça peut surprendre. La maladie de Raynaud témoigne d'un problème de circulation sanguine.



Il faut tout d'abord savoir qu'en cas de baisse de température, le corps n'a qu'une obsession : limiter la perte de chaleur. Il va donc resserrer les petits capillaires aux extrémités du corps pour favoriser l'afflux de sang dans les veines profondes, pour que l'organisme reste à la bonne température.

Sauf que, dans le cas de la maladie de Raynaud, il y a sur-réaction : le sang ne passe plus dans les petits vaisseaux et les doigts deviennent blancs, voire bleus. Vous avez l'impression qu'ils sont gelés et insensibles. Les doigts de la main principalement sont touchés, mais la maladie de Raynaud peut aussi concerner les orteils, le nez, les lèvres, les lobes d'oreille, les mamelons...

5 conseils pour éviter la maladie de Raynaud

Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas d'où vient cette maladie. On a constaté que les crises peuvent durer de quelques minutes à quelques heures, que les femmes sont plus touchées que les hommes et que dans 1 cas sur 3, c'est familial. Sinon, on peut dire qu'elle concerne des métiers à risques : le métier de carreleur ou le maniement du marteau-piqueur par exemple, c'est-à-dire où les mains subissent des chocs importants.



Il faut tenir compte de cinq conseils :

- éviter les changements de température trop violents

- ne pas s'exposer à l'humidité

- se protéger du froid en mettant des moufles plutôt que des gants, car dans les moufles les doigts peuvent se réchauffer

- faire le ménage dans son armoire à pharmacie : parce que certains médicaments, notamment contre la migraine, favorisent la vaso-constriction

- arrêter de fumer