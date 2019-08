publié le 24/08/2019 à 07:43

Tout au long de l'année, de nombreuses personnes sont victimes d'arnaqueurs de plus en plus créatifs et dont le seul but est de leur soutirer un maximum d'argent. Plus c'est gros plus ça passe, mais parfois les techniques utilisées sont souvent méconnues et, par conséquents, efficaces. Petit tour d'horizon des arnaques à éviter.

Jeudi 22 août, la gendarmerie de La Bassée, dans le Nord, a publié une mise en garde sur Facebook. Les forces de l'ordre ont décelé un SMS demandant au destinataire de régler une livraison de colis, en cliquant sur un lien suspect. Une fois l'hypertexte ouvert, un site internet frauduleux demande des coordonnés bancaires, pour régler les 1,95 € "nécessaire" au retrait du colis factice. Afin d'inciter les victimes à payer, les arnaqueurs indiquent que cette somme servirait à éviter de faux frais de dédouanement d'un montant de 15 euros.

La tentative d'escroquerie "se diffuse très rapidement ces derniers jours", selon la gendarmerie. Contactés par RTL.fr, les gendarmes de la Bassée affirment que le problème est "national", même s'ils n'ont pas pu quantifier le nombre de victimes.

Voici donc un tour d'horizon des arnaques les plus fréquentes ces derniers temps et dont il faut se méfier.

1. L'arnaque à l'irlandaise

"Le principe est simple et vieux comme le monde : faire pitié à autrui pour délester de quelques centaines d'euros des âmes charitables", expliquent les gendarmes. Le plus souvent, un homme ou une femme s'exprimant dans un anglais parfait commence par accoster des couples ou familles faisant une halte sur des aires de repos.

L'air désespéré, cette personne explique alors que sa famille vient de se faire dépouiller, et montre pour preuve une voiture immatriculée en Grande-Bretagne dégradée. Pour amadouer leurs victimes, la famille va même jusqu'à donner son adresse et son numéro de téléphone, demandant à ses proies de l'argent leur permettant de rentrer chez eux.

2. L'arnaque au rétroviseur

Le scénario est toujours le même. Alors que l'automobiliste est au volant, un escroc accroche légèrement son véhicule et s'arrête. Il l'accuse d'avoir cassé son rétroviseur, en réalité déjà abîmé. Au moment d'établir le constat, il lui demande le nom de son assurance et prétend avoir la même.



Il fait ensuite mine de téléphoner à l'assureur, mais contacte un complice qui conseille un arrangement à l'amiable, prétendument moins coûteux. L'escroc incite alors sa victime à retirer de l'argent à un distributeur, et s'envole avec le butin.

3. Les faux taxis

C’est une nouvelle escroquerie à laquelle sont confrontés de nombreux touristes venus visiter la capitale. Sur les 8.000 passagers transportés chaque jour par des taxis depuis l’aéroport de Roissy, certains débutent leur séjour avec une mauvaise surprise.



Face l’affluence de voyageurs dans les terminaux parisiens, les taxis clandestins prolifèrent. Ces chauffeurs illégaux, aux pratiques peu scrupuleuses, et aux tarifs exorbitants, sont un vrai fléau pour la profession.

4. L'arnaque à la clé USB

"Nous vous invitons à ne pas utiliser de clé USB que vous avez trouvée dans votre boîte aux lettres ou dans un lieu public, ne tentez pas de découvrir ce qu’elle contient, mais détruisez-la", indique la gendarmerie sur Facebook.



"La méthode est simple : le malfaiteur dépose une clé USB dans votre boite aux lettres dans le but que vous branchiez celle-ci à votre ordinateur pour consulter son contenu. C'est à ce moment que vous êtes piégé. La clé USB va en effet installer un virus, permettant l'accès à distance à toutes vos informations confidentielles", précise-t-elle.