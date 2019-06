publié le 14/06/2019 à 10:07

Si vous avez acheté, ces derniers temps, une tablette, un téléphone ou un ordinateur dans une enseigne de la FNAC, on vous a très certainement proposé une remise alléchante de 30 euros, qui était en réalité une arnaque. En effet, cette manœuvre consistait à effectuer par la suite des prélèvements réguliers sur votre compte en banque au nom de la société française d'assurance multirisques (SFAM).



Cet assureur de smartphones vient d'être lourdement sanctionné d'une amende de 10 millions d'euros par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui lui reproche des "pratiques commerciales trompeuses".

Plus d'un millier de plaintes avaient été déposées ces derniers mois par des consommateurs qui estimaient avoir été trompés. Si vous êtes l'un des clients concernés par cette arnaque, il vous faudra envoyer tous vos justificatifs à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) de la Drôme où se situe le siège de la SFAM. Cette société condamnée s'est en effet engagée à rembourser tous les clients lésés. Vous avez jusqu'au 31 août 2019 pour le faire et une procédure spécifique vient d'être mise en place.