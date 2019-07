Facebook Libra déjà en vente : des arnaques avant le lancement de la monnaie

publié le 23/07/2019 à 21:53

Les arnaques au Libra n'auront pas attendu son lancement officiel. La monnaie digitale globale que Facebook espère mettre en circulation l'année prochaine fait déjà l'objet d'une campagne d'escroqueries sur Internet. Comme le rapporte le Washington Post, de faux comptes, pages Instagram, groupes Facebook et sites Web invitent à des préventes fictives de Libra en se présentant comme des plateformes officielles de vente et d'achat.

Certains des faux comptes et pages Facebook et Instagram étaient suivis par des centaines d'internautes. Twitter, YouTube et d'autres plateformes sont également concernés. Alerté par le Washington Post, Facebook a commencé à faire la chasse à ces pages. Le réseau social a indiqué avoir supprimé certains comptes qui se faisaient passer pour des intermédiaires officiels en arborant son logo et celui de l'organisation Libra.

"Facebook a retiré des publicités et pages violant ses politiques lorsqu'il en a pris connaissance de leur existence, et nous nous employons à améliorer les moyens de détecter des arnaques sur nos plateformes", a déclaré le réseau social à l'AFP. Mais des sites comme buylibracoins.com proposent toujours de pré-acheter des Libras en mettant en avant une identité graphique reprenant le logo de Libra et en renvoyant vers le site officiel de l'organisation.

Un coup dur pour Facebook

L'apparition de ces arnaques est un coup dur pour Facebook qui doit déjà convaincre le monde politique et financier que le lancement du Libra n'est pas une menace pour le système actuel. Le PDG de Calibra, la filiale de Facebook dédiée aux services financiers du groupe, a répondu aux interrogations au Sénat et à la Chambre des représentants américains la semaine dernière.

Basée sur une technologie de blockchain fermée, Libra doit offrir un mode de paiement alternatif aux circuits bancaires traditionnels. Son lancement est annoncé pour le milieu de l'année prochaine.