Fêtes de fin d'année : où vont partir les Français ?

et AFP

publié le 19/12/2020 à 07:00

Crise sanitaire oblige, les Français seront moins nombreux à partir pendant les vacances. D'habitude, environ 25% de la population part : les Français seront cette fois deux fois moins nombreux à le faire, selon Didier Arino, directeur du cabinet spécialisé Protourisme, interrogé par l'AFP.

Ceux qui le peuvent iront dans une résidence secondaire. 2,5% des Français iront quand à eux dans un hébergement marchand.

Les littoraux de l'Hexagone seront privilégiés cet hiver. Les stations balnéaires de la Manche et de l'Atlantique profitent d'une forte augmentation du nombre de séjours, jusqu'à 50% pour certaines, selon Protourisme. La tendance est aussi à la hausse en Méditerranée, mais de façon "beaucoup plus faible", indique Didier Arino.

D'autres voyageurs ont choisi l'outre-mer, pour profiter du soleil sans quitter la France. Le niveau de réservation des compagnies aériennes y est "presque similaire à l'année dernière", selon Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, le syndicat représentant les voyagistes français.

La montagne et l'étranger pénalisés

En revanche, la montagne se retrouve pénalisée par l'épidémie de Covid-19. Avec l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques, qui fonctionneront finalement à partir du 7 janvier, de nombreuses annulations ont été recensées. "80% des personnes qui avaient réservé ont annulé ou reporté", soutient Vincent Lalanne, directeur de l'office du tourisme de Val Thorens.

Les départs en dehors de la France seront aussi beaucoup plus rares que les années précédentes : moins 70% par rapport à l'activité normale, selon Les Entreprises du Voyage. Ceux qui ont quand même décidé de partir partiront moins loin. D'après une étude d'eDreams-Odigeo, les dépenses moyennes s'établissent à 342 euros, contre 424 euros l'an dernier. Lisbonne, Marrakech et Porto sont les destinations les plus réservées.