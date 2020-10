Coronavirus : pas de reconfinement en Outre-Mer, sauf en Martinique

publié le 29/10/2020 à 20:41

Face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, la France va se reconfiner à partir de ce vendredi 29 octobre à minuit. L'ensemble du territoire métropolitain est concerné, a précisé l'exécutif. En Outre-Mer, seule la Martinique va se reconfiner, a annoncé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse.

"Le virus circule moins vite dans les départements et territoires d'Outre-mer", a justifié le Premier ministre, hormis en Martinique, où l'épidémie est en forte augmentation. Plus de 700 nouveaux cas ont été enregistrés dans l'île en une semaine et le taux de positivité et le taux d'incidence ont augmenté respectivement de 9% et de 25% sur la même période. Le préfet doit préciser en fin de journée (soirée pour la métropole) les détails de ce confinement.

En Guadeloupe, après une deuxième vague commencée début août, le nombre de personnes admises à l'hôpital est aujourd'hui en baisse. En Polynésie, seul territoire ultramarin placé sous couvre-feu, la situation est difficile et des précisions doivent être apportées à la mi-journée sur place, soit dans la nuit en métropole.

"Compte-tenu de la situation sanitaire et de la proximité de la saison touristique", a de son côté expliqué la Préfète de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Sylvie Feucher, il a été décidé "pour le moment" de ne pas appliquer les mesures de confinement total. Mais les mesures déjà en place (débits de boisson et les restaurants fermés à minuit, rassemblements de plus de 6 personnes interdits sur la voie publique, etc. ) restent en vigueur.

"La circulation du virus reste active à La Réunion, mais elle peut être aujourd'hui considérée comme maîtrisée", a souligné le préfet Jacques Billant. C'est aussi le cas en Guyane et à Mayotte. Seuls la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, qui ont quasiment entièrement fermé leur frontière et instauré des quatorzaines drastiques à l'arrivée, sont actuellement épargnés par l'épidémie.