Les stations de ski pourront rouvrir le 7 janvier et le gouvernement a promis ce vendredi 11 décembre 400 millions d'euros pour aider cette filière. Quelque 12.000 commerces seront éligibles au fond de solidarité renforcée qui offre jusqu'à 10.000 euros d'indemnisation pour une baisse de 50% du chiffre d'affaire. Les moniteurs de ski seront aussi éligibles. Pour les remontées mécaniques, l'État a aussi décidé de compenser à 70% les charges fixes sans plafond.

À Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, la saison débute et la station a décidé de diversifier ses activités. Les télécabines sont à l'arrêt mais une partie du domaine ouvre aujourd'hui pour des activités nordiques comme l'explique le directeur de l'office de tourisme : "Par nordiques on entend le ski de fond, on peut également pratiquer la raquette et il y a une zone luge pour profiter du site en famille".

