4 activités à faire à la montagne cet hiver, sans remontées mécaniques

Les stations de ski vont pouvoir rouvrir, a annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi 26 novembre. En revanche, il n'y aura pas de remontées mécaniques, pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus.

"Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public", a déclaré Jean Castex en conférence de presse. "Quelle que soit l'importance des efforts que sont prêts à consentir les gestionnaires et les responsables de stations, il ne serait en effet pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activités susceptibles de solliciter par ailleurs les services hospitaliers", a-t-il poursuivi.

Pour les professionnels du ski, ainsi que pour les amateurs des pistes, c'est donc une grande déception. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut bouder la montagne cet hiver. Dans les stations, d'autres activités sont possibles.

1. Chausser les skis de fond, ou de randonnée

Si vous êtes vraiment un fan de ski, vous pouvez toujours en faire sans remontée mécanique. Comme les autres sports individuels en extérieur, le ski de fond et le ski de randonnée devraient être autorisés, dans la limite d'un rayon de 20km et d'un délai de 3 heures. Le cabinet de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a confirmé à France Bleu Besançon que tous les sports individuels en plein air seront autorisés.

Le champion de biathlon Martin Fourcade encourage même à pratiquer cette activité. "Si les stations sont fermées, la montagne ne le sera pas. Alors venez respirer, marcher, faire du ski de randonnée ou jouer dans la neige avec vos enfants", a-t-il tweeté.

2. Faire de la randonnée

Comme les autres sports individuels, la randonnée aussi sera autorisée. L'avantage, c'est que vous pouvez la pratiquer qu'il y ait de la neige ou pas, avec ou sans raquettes. En particulier si vous n'êtes pas expérimenté, il faudra toutefois vous renseigner sur les règles élémentaires de sécurité à respecter, comme prévenir un proche et lui donner votre itinéraire, ou encore regarder la météo avant de partir.

De la même manière, la pratique du trail et du VTT seront aussi possibles. Comme pour le ski de fond ou de randonnée, vous ne pourrez pas pas partir à plus de 20km ou pendant plus de 3 heures.

3. Glisser sur une luge

C'est une activité phare pour les enfants : ils vont pouvoir dévaler les pistes en luge. Le directeur de France Montagnes, Jean-Marc Silva, a également assuré à LCI qu'il devrait rester possible de faire des balades en chien de traîneau. Toujours, évidemment, dans le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires.

4. Déguster des plats d'hiver

L'hiver à la montagne, c'est aussi l'occasion de déguster une raclette, une tartiflette, ou encore de boire du vin chaud. Cette année, il faudra les faire soi-même au moins jusqu'au 20 janvier. Pour cela, vous pouvez évidemment vous aider des recettes que propose Cyril Lignac sur RTL.



Après le 20 janvier, si la situation sanitaire s'est suffisamment améliorée, vous pourrez également vous rendre dans les restaurants des stations de ski. Une manière d'aider un peu les restaurateurs, qui ont beaucoup souffert des mesures de confinement.