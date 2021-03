publié le 07/03/2021 à 07:00

C'est une case à cocher sur le calendrier : la fête des grands-mères a lieu ce dimanche 7 mars. Contrairement à la fête des mères, dont la date est fixée par le code de l'action sociale et des familles, la fête des grands-mères n'est pas officielle. Ce qui n'est pas une raison pour oublier sa mamie ce dimanche. Mais alors d'où vient cette tradition ?

Comme bien souvent avec ces rendez-vous du calendrier, il existe plusieurs hypothèses quant à son origine comme celle qu'il s'agirait d'une idée inaboutie de Napoléon Ier. En réalité, cette fête est bien plus récente et n'a rien de religieux ou d'historique, c'est une démarche purement commerciale lancée en 1987 par la marque de Café Grand'Mère. Le but était de booster ses ventes alors qu'elle fêtait ses 20 ans d'existence.

D'année en année, la fête des grands-mères est finalement entrée dans les mœurs françaises, comme une occasion de montrer de l'attention envers ses ainées, ce qui disons-le, est particulièrement bienvenu en cette année de pandémie mondiale, où bon nombre de jeunes n'ont pas pu rendre visite à leurs grands-parents depuis plusieurs mois.