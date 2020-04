D'où vient l'accent de mamie ?

publié le 05/04/2020 à 09:30

Aujourd’hui, amis des mots, je tiens ma promesse de la semaine dernière : répondre à la curiosité des enfants sur la langue française. Et ça bouillonne sous le crâne des petits confinés, ils se posent des questions plus passionnantes les unes que les autres. Voyons celle de Mathilde.

"Mathilde a 8 ans et demi et elle voudrait savoir, m’écrit sa maman, pourquoi sa Mamie a un accent et pas son Papy, alors qu’ils habitent à côté de Marseille tous les deux". Voilà une énigme intéressante ! Je ne sais pas où habite Mathilde, mais je parie qu’elle n’habite pas près de Marseille, autrement, elle ne trouverait pas que sa Mamie a un accent. Parce que, en fait, Mathilde, tout le monde a un accent, même toi. Même moi !

Quand on trouve qu’une personne n’a pas d’accent, c’est qu’on a le même, tout simplement. Un accent, c’est une façon de parler, de prononcer les mots, les voyelles en particulier (est-ce qu’on dit un robinet ou un robiné, une chauve-souris ou une chove-souris ?), mais aussi quelques consonnes parfois (corronavirrrus ou coronavirus ?).

Le français, initialement patois de l'Île-de-France

Mais en fait, d’où viennent les accents ? Il faut se souvenir qu’il fut un temps, pas si lointain, où tous les Français ne parlaient pas le français. Chaque région avait sa langue, et un Parisien ne comprenait pas un Marseillais. Même si le français, qui n’était jamais que le patois de l’Ile-de-France, avait été déclaré langue officielle du pays parce que c’était la langue que parlait le roi. La plupart des citoyens le pratiquaient comme une seconde langue, et encore pas tous, loin de là.

On s’en est bien aperçu au moment de la guerre de 1914-1918. On avait constitué des régiments par régions, mais l’hécatombe a fait qu’il a fallu reconstituer des unités avec les survivants d’origines différentes, et c’était très compliqué parce qu’ils ne se comprenaient pas entre eux. L’école obligatoire de Jules Ferry existait avant la guerre de 14 – depuis la fin du siècle précédent, en fait –, mais les usages ne changent pas si vite que ça.

Le français, imposé en France par la radio

Une langue maternelle s’apprend par imitation. On reproduit ce qu’on entend dans son environnement. Donc qu’est-ce qui a finalement imposé le français partout en France ? La radio, puis la télévision ! Mais les langues régionales ont naturellement laissé des traces dans les parlers locaux, et ce sont notamment les accents régionaux.

Mathilde se demande pourquoi son papy et sa mamie n’ont pas le même accent. Il est vrai que, sous l’influence de la radio et de la télévision, qui diffusent largement l’accent francilien, les autres accents régionaux tendent à s’effacer. Or, certaines personnes tout simplement sont moins perméables que d’autres, et se débarrassent moins volontiers, consciemment ou inconsciemment, de l’accent de leur enfance. C’est peut-être le cas de la Mamie de Mathilde. Et c’est tant mieux, c’est si beau les accents !