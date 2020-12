Marseille : Monique, 82 ans, élue Super Mamie France 2020

publié le 15/12/2020 à 11:31

Elle s'appelle Monique, et elle vient d'être sacrée Super Mamie France 2020. À 82 ans, cette Marseillaise a séduit le jury, notamment par ses aptitudes sportives : boxe et self-défense. Une mamie qui a de l'énergie à revendre.

Ses quatre petites filles la surnomment affectueusement "super mamie boum" et c'est d'ailleurs l'une d'elles, Kelly 12 ans et championne de France de pancrace, un sport de combat mêlant boxe et lutte, qui lui a donné le goût de passer les gants et qui l'entraîne.

"Franchement, je suis très fière d'elle. Avec mes trois cousines on s'est dit 'Mamie il faut que tu t'inscrives, ce concours il est pour toi', donc ça a payé", se réjouit la jeune adolescente. Une victoire dont se satisfait également Monique : "J'étais sans voix, mais le bonheur c'était de voir mes quatre petites filles, c'était notre victoire", témoigne la nouvelle Super Mamie France.

Trois heures de marche nordique par jour

Alors, quel est le secret de Monique pour être aussi tonique à 82 ans ? Un petit déjeuner bio le matin, et dans la foulée, trois heures de marche nordique dans un parc du centre de Marseille. De plus, l'octogénaire fait un entraînement de boxe par semaine.

Cette écharpe de Super Mamie, Monique va en faire profiter les gens de son âge : "À un certain âge on dit 'oh qu'est-ce que je vais faire dans ce club, le loto, jouer aux cartes etc', alors qu'il y a bien autre chose de plus agréable et intéressant", souligne-t-elle avant d'assurer : "la boxe, ça va leur plaire !". Et en plus ça conserve, pour preuve, la forme olympique et l'optimisme communicatif de Monique.