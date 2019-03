publié le 22/03/2019 à 08:12

Antoine Griezmann, le premier de l'histoire et le seul à dépasser les 30 millions de gains annuels, Kylian Mbappé et Paul Pogba : voici le podium, 100% football, 100% Champion du Monde, des sportifs français les mieux rémunérés en 2018. Le classement complet sera à retrouver samedi 23 mars dans le magazine L'Équipe. D'ores et déjà, voici les grands enseignements à en tirer.



Avant de rentrer dans le détail, petit rappel de la méthodologie utilisée. Chaque somme est le résultat d’une estimation des revenus bruts, avant impôts et charges sociales générés en 2018, et ce après enquête auprès des clubs, partenaires, agents et sportifs. Elle regroupe salaires, primes de résultats, de présence et revenus extra-sportifs (droits d’images, contrats publicitaires).

Griezmann occupe donc la tête du top avec 33 millions d'euros de revenus en 2018. Mbappé émarge à 24,7 millions, Pogba (1er l'an dernier) à 22,1 millions. Suivent un autre footballeur qui, lui, n'était pas présente en Russie l'été dernier, Karim Benzema (22 millions) et le basketteur Nicolas Batum (20,9 millions), qui évolue en NBA, aux Charlotte Hornets.

Ni femme ni tennisman dans le top 50

Les cinq suivants sont encore soit basketteur soit footballeur : Rudy Gobert (basket, 20,6 millions), Ousmane Dembélé (foot, 19,1 millions), Joakim Noah (basket, 17,5 millions), Evan Fournier (basket, 15,2 millions) et Franck Ribéry (foot, 14,3 millions). Si les joueurs de NBA restent donc présents en force, il n'y en a aucun sur le podium ce qui est une rareté. Tony Parker a notamment vu ses émoluments réduits.



Pêle-mêle, voici les autres constats. Aucune femme ne figure dans le top 50, qui n’a accueilli une sportive qu’à neuf reprises en 15 ans. Il n'y a pas non plus de tennisman. Teddy Riner est toujours présent, un an après une entrée fracassante qui représentait une première pour un judoka. Un pilote de F1 fait son entrée, Romain Grosjean, ce qui n’avait plus été le cas depuis 2005 avec Olivier Panis. Le premier sportif hors football et basket est le pilote de rallye Sébastien Ogier, qui recule à la 38e place (15e l’an passé).