publié le 23/06/2020 à 23:41

Les militants d'Extinction Rebellion ont lancé une action coup de poing devant le ministère de l'Intérieur à Paris pour dénoncer la politique répressive du gouvernement. Le groupe lui reproche également de ne pas assurer la sécurité alimentaire des Français. Leur mot d'ordre : "moins de LBD ? Plus de navets !" peut-on lire sur la banderole déployée contre les grilles du ministère.

Une dizaine d'activistes se sont enchaînés par le cou autour du périmètre, place Beauvau à Paris. De nombreux policiers sont arrivés sur place et ont quadrillé la zone. D'autres sont montés au sommet des grilles pour déloger les occupants. Il y a quelques instants, les secours tentaient encore de scier les cadenas entravant les militants.

Au total, une trentaine de militants du mouvement écologiste ont participé à cette action et 15 personnes ont été interpellées, dont quatre pour dégradations. "Ce n'est PAS à coups de LBD et d'infirmières à genoux que l'on peut assurer la sécurité des citoyens", a indiqué l'association dans un communiqué. "Le seul moyen d'assurer notre avenir c'est de vivre dans une société plus juste et résiliente", est-il ajouté.

Les militants du groupe Extinction Rebellion, place Beauvau à Paris, le 23 juin 2020. Crédits : Alain JOCARD / AFP | Date : 23/06/2020 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Les militants du groupe Extinction Rebellion, place Beauvau à Paris, le 23 juin 2020. Crédits : Alain JOCARD / AFP | Date : 15 personnes ont été interpellées, dont quatre pour dégradations. Crédits : Alain JOCARD / AFP | Date : Une dizaine d'activistes se sont enchaînés par le cou autour du périmètre, place Beauvau à Paris. Crédits : Alain JOCARD / AFP | Date : 1 / 1 < > +