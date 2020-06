Ours tué en Ariège : une manifestation pour rendre hommage à l'animal

publié le 20/06/2020 à 20:05

Environ 80 personnes ont manifesté dans le calme ce samedi 20 juin devant la préfecture de Foix qui avait un temps interdit ce rassemblement par craintes d'incidents. Les participants ont rendu hommage à l'ours tué par balle le 9 juin dernier tout près de la station de Guzet.

Cette manifestation qui avait également pour but de dénoncer les agissements des adversaires de l'ours, en les comparant à une véritable "mafia". C'est le point de vue d'Alain Marek, président de l'association pour la protection des animaux sauvages.

"Près de Gérac où a été tiré ce fameux ours, en bas il y a un transformateur où il y a écrit en gros ‘Ours à mort’. Les lettres font 50 cm, ça se voit de loin. Vous êtes accueilli comme ça en montagne, déplore Alain Marek. C’est une mafia et c’est une poignée de gens."

"Il faut vivre avec l'ours"

Le président de l'association pour la protection des animaux sauvages explique être prêt à discuter. "De toute manière on va être obligés. Ça ne peut pas continuer les coups de fusil. Ça sert à rien la violence," affirme-t-il. "L’ours est présent, il faut vivre avec l’ours. Il fait partie de nos montagnes et nous sommes fiers qu’il y ait des ours dans les Pyrénées."

Un ours avait été retrouvé mort mardi 9 juin tué par balles en Ariège, a annoncé la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, indiquant que l'État allait porter plainte.