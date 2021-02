publié le 20/02/2021 à 10:16

Un des temps forts de la semaine sur RTL, la journée spéciale consacrée à la précarité des étudiants mercredi 17 février. Avec M6, RTL s'est associée avec le Secours Populaire, pour venir en aide à tous ces jeunes en difficulté depuis le début de l'épidémie. Cette opération commune a permis de récolter près de 120.000 euros.



En effet, beaucoup d'étudiants sont venus témoigner de leur situation. "La situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui malheureusement de nombreux étudiants, je la qualifierais de catastrophique", affirme Christian Lampin, secrétaire national du Secours Populaire. "On n'arrête pas de répéter que de nombreux étudiants ont dû venir frapper à la porte de l'association", mettant en avant qu'il n'y avait plus de travail. "Quand on sait qu'un étudiant sur deux travaille pour financer ses études, on s'imagine bien cette précarité", argue Christian Lampin.

Le Secours Populaire a mis en place un site dédié à l'aide pour les étudiants en situation de précarité, à l'adresse don.secourspopulaire.fr/rtl. L'opération se poursuivra jusqu'au dimanche 21 février. "On a trois axes en direction des étudiants. Le premier c'est l'aide alimentaire. C'est un besoin vital, il faut remplir le frigo. (...) On va ensuite continuer à acheter des produits d'hygiène pour les distribuer. Et puis être vigilant sur ce qu'on appelle la fracture numérique qui est un phénomène récurrent", explique Christian Lampin, car beaucoup d'étudiants ont des difficultés à se connecter pour les cours et garder du lien social sur les réseaux sociaux.

On ne peut pas faire de solidarité si derrière on n'a pas les moyens Christian Lampin, secrétaire national du Secours Populaire. Partager la citation





Le secrétaire national du Secours Populaire affirme également développer des partenariats avec des comités d'entreprises pour permettre à des jeunes de partir en vacances pour échanger, faire des activités et se connecter.

Emmanuel Macron a lancé un défi aux YouTubeurs, McFly et Carlito, pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières et reverser tous les fonds aux étudiants. "On ne peut pas faire de solidarité si derrière on n'a pas les moyens. Pour donner il faut pouvoir recevoir. On a besoin de la générosité du public, de collecter des dons matériels et on a aussi besoin que les gens s'investissent", ce qui est très important pour le Secours Populaire.