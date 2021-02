publié le 17/02/2021 à 15:00

Pour venir en aide aux étudiants en difficulté, particulièrement affectés par la crise sanitaire, RTL et le groupe M6 organisent, ce mercredi 17 février, une journée de solidarité, en association avec le Secours populaire français. Pour l'occasion, l'émission Parlons-Nous se mobilise.

À partir de 22h, et jusqu'à 00h30, Caroline Dublanche recueillera les témoignages des étudiants qui le souhaitent. L'occasion de partager inquiétudes, ressentis, mais également des conseils, afin d'envisager l'avenir du mieux possible pour chacun. Jeudi 11 février, c'est Hiba, étudiante étrangère, qui avait contacté l'émission. En France depuis deux ans, la jeune femme a perdu son travail à cause de la crise sanitaire. Sa bourse s'est également arrêtée. Mais malgré ses réticences, Hiba a trouvé le courage de contacter Caroline Dublanche pour s'exprimer et demander de l'aide.

Antonin, lui, est également étudiant et vit seul dans son appartement. Le 9 février dernier, il se confiait à l'antenne sur ses perspectives d'avenir floues, et partageait avec les auditeurs son manque de contact social. Un quotidien d'étudiant, entre cours en télétravail et perspectives incertaines… Quelques minutes au téléphone de Parlons-Nous, pour tenter de retrouver le sourire, et l'envie d'avancer, malgré les difficultés.

Toutes les recettes audiotel de RTL (3210 et SMS) de ce 17 février seront intégralement reversées au Secours populaire pour aider les étudiants. Des contributions pour financer des aides matérielles : distribution alimentaire, kits d'hygiène, protections menstruelles, ou encore équipements numériques, indispensables à la poursuite des études. Il permettra aussi aux étudiants isolés de découvrir des possibilités d'accueil, d'accompagnement et d'encourager l'entraide. Tout au long de cette journée spéciale, les auditeurs peuvent à tout moment faire un don via un formulaire dédié sur le site du Secours populaire.

