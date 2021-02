publié le 17/02/2021 à 13:51

Les universités fermées, les petits boulots souvent perdus et de très nombreux stages annulés : depuis plusieurs, la situation des étudiants en France inquiète, autant au sujet de la précarité financière que de la détresse psychologique.

"La situation est plus que catastrophique, lance Christian Lampin, secrétaire national du Secours populaire français. Dès le premier confinement, on a vu l'arrivée de nouvelles personnes, dont 45% qui ne fréquentaient pas le Secours Populaire auparavant. Parmi eux, il y a eu beaucoup de jeunes et d'étudiants".

L'objectif du Secours Populaire : "Accueillir les jeunes", pour leur venir en aide et combattre le mal-être. "Nous voulons proposer des actions, écouter, venir en aide pour des actions concrètes pour maintenir du lien social et mobiliser sur les actions de solidarité", précise Christian Lampin.

Avec la pandémie "beaucoup d'étudiants sont éloignés de leur lieux familiaux, et ne peuvent plus fréquenter les universités, bibliothèques", en plus des pertes fréquentes d'emplois ou des difficultés à trouver un stage.