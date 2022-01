États-Unis : le gruyère n'est pas suisse ou français, tranche la justice

La justice américaine a tranché. "Des décennies d'importation, de production, et de ventes de fromages appelés gruyère mais produits en dehors de la région de la Gruyère en France et en Suisse ont érodé le sens du terme et l'ont rendu générique", a-t-elle avancé. La semaine dernière, c'est ainsi qu'un juge fédéral a fait subir un revers cuisant aux producteurs français et suisses du fromage de gruyère. Ces derniers ont tenté de protéger l'appellation, en vain.

La justice a ainsi estimé que le terme gruyère était devenu "générique" aux États-Unis. Résultats : il n'est pas possible de l'inscrire au registre des marques pour le réserver aux produits originaires de Suisse et de France.

D'après le juge T.S. Ellis, les producteurs américains fabriquent du gruyère dans l'État du Wisconsin depuis les années 1980, et plus de la moitié du gruyère importé sur le sol américain entre 2010 et 2020 était produite en Allemagne et aux Pays-Bas.

"Une victoire historique"

Une décision rejetée par l'interprofession du Gruyère et le Syndicat interprofessionnel du Gruyère. Cette dernière et son pendant français, ont notifié lundi leur intention de faire appel.

Le gruyère, qui bénéficie d'appellations d'origine protégée dans les deux pays, "est fabriqué avec soin à partir d'ingrédients locaux et naturels, en utilisant des méthodes traditionnelles qui assurent le lien entre la région d'origine et la qualité du produit final", ont-ils plaidé. Dans une plainte, il est écrit que "du fromage fait dans le Wisconsin ne peut pas reproduire le goût unique du vrai Gruyère fait en Suisse ou en France".

De leurs côtés, les acteurs américains du secteur ont au contraire salué "une victoire historique". La décision de justice "établit un précédent dans une bataille bien plus large au sujet des noms des produits alimentaires aux États-Unis".

Pour rappel, si la feta grecque ou le chablis ont déjà perdu le même combat, les Américains réservent l'usage des termes "roquefort" ou "cognac" aux produits fabriqués autour des villes françaises éponymes.