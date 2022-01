Épiphanie 2022 : pourquoi la galette n'a pas de fève aux États-Unis

Le 6 janvier, nous célébrons l'Épiphanie. Nombreux seront les Français à se retrouver à cette occasion autour d'une galette des rois. Cette célèbre pâtisserie, composée de pâte feuilletée et de crème frangipane ou de pâte briochée dans laquelle une fève est dissimulée, s'exporte dans le monde et notamment aux États-Unis. Outre-Atlantique, la recette est la même, mais en revanche, il n'y a pas de fève. On vous explique pourquoi.

Pour se protéger d'un potentiel procès et ne prendre aucun risque, les commerçants ne mettent pas de fève dans la galette. En effet, ils redoutent que leurs clients se cassent une dent ou s'étouffent avec et les attaquent en justice, les tenant pour responsables de l'accident.

Si les Américains souhaitent une fève, ils doivent ainsi l'acheter à part et la placer eux-mêmes dans le gâteau. Par exemple, la célèbre chaîne Maison Kayser ne met plus de fève dans les galettes qu'elle vend aux États-Unis pour éviter de "surprendre" ses clients, étonnés de trouver un objet en porcelaine dans leurs gâteaux.