Environnement : les stations de ski polluées par les déchets des vacanciers

publié le 02/05/2019 à 05:25

La saison de ski se termine. Les dernières stations encore ouvertes vont fermer ce week-end. Place au nettoyage. Des associations vont organiser des ramassages de déchets, car au pied des télésièges, on trouve des choses qui n'ont rien à y faire. Des papiers de barres chocolatées, des canettes, des tubes vides de crèmes solaires jetés au pied des sapins.



Et ceux qui les oublient n'y pensent pas forcément, mais avec la fonte des neiges ces déchets se retrouvent souvent dans un ruisseau qui mène a une rivière, qui mène jusqu’à la mer. Donc on peut retrouver sur une plage en Camargue des emballages plastiques jetés depuis un télésiège en Savoie, et apportés par le Rhône.

100 tonnes de déchets en tout sont abandonnés dans les stations selon l'association Gestes Propres qui a lancé une campagne de sensibilisation pour les skieurs. En montagne, il n'y a pas de poubelles de tri au pied des sapins donc il faut garder sur soi ses déchets et les trier ensuite. Dès ce week-end, des ramassages vont avoir lieu dans la station de Crest Voland en Savoie, avec les moniteurs de l'École de ski français. Avec de grands sacs, ils vont nettoyer les pistes pour éviter que cet été les promeneurs fassent leurs randonnées au milieu des papiers et des mégots.

C'est un vrai fléau dans les stations. Selon l'association Mountain rider qui elle aussi chaque année va nettoyer les stations, sous un seul télésiège on peut retrouver quand la neige a fondu 30 000 mégots. Sachant qu'il faut à la nature entre 2 et 5 ans pour les faire disparaître.