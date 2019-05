L'Alsace relance la consigne des bouteilles

publié le 01/05/2019 à 04:55

Dans les années 70, dans toute la France on pratiquait la consigne. On rapportait au magasin les bouteilles de verre, de lait ou d'alcool et on vous rendait à l'époque 10 centimes de franc. Aujourd'hui, la seule région qui a conservé cette habitude, c'est l'Alsace. Sous l'impulsion notamment d'un producteur de bière, Meteor d'autres s'y sont mis, comme Kronenbourg et Fisher.



Et donc depuis hier deux producteurs d'eau de source : Carola et Lisbeth. La bouteille d'1 litre est vendue 20 centimes plus cher, mais quand vous la rapportez on vous les rend et pour la bière Meteor : acheter une bouteille consignée vous revient même moins cher, 10 centimes de moins le litre. Car pour l'entreprise, récupérer et laver des bouteilles, c'est beaucoup moins coûteux que d'en faire refaire. Ce sont des bouteilles spéciales, plus solides réutilisables 20 fois.

Certaines ont même 30 ans aujourd'hui et l'impact sur l'environnement de la consigne est bien plus positif que le recyclage du verre. Le verre cassé il faut le chauffer pour refaire une bouteille, ça demande beaucoup d'énergie. La consigne permet de réduire jusqu'à 80% les émissions de gaz a effet de serre. Cela marche très bien en Alsace, mais c'est culturel. Cela va être moins facile a développer dans d'autres régions.

Même si en Bretagne, à Lyon ou en Ardèche, des producteurs de cidre et de limonade commencent à le proposer. Car il y a une demande de consommateurs qui se souviennent peut-être de ce que faisaient leurs parents. Ils étaient sans le savoir à l'époque de parfaits écologistes.