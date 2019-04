publié le 18/04/2019 à 22:47

Des micro-plastiques transportés à travers les airs peuvent atteindre des zones isolées, relativement épargnées par l'activité humaine, révèle une étude parue lundi 15 avril dans Nature Geoscience, qui a étudié une zone reculée des Pyrénées françaises.



Pendant cinq mois de l'hiver 2017-2018, des chercheurs du CNRS, des universités de Toulouse, d'Orléans et de Strathclyde en Ecosse, ont récolté des échantillons sur la station météorologique de Bernadouze, en Ariège, à près de 1.500 mètres d'altitude. Elle se trouve dans une zone protégée Natura 2000 située à plus de cinq kilomètres du village le plus proche et à environ 120 kilomètres de Toulouse, relativement isolée.

"Les chercheurs ont décompté un dépôt de plus 365 particules de micro-plastiques par mètre carré par jour", selon un communiqué. Comment sont arrivés là ces petits fragments de plastique, dont certains sont invisibles à l’œil nu? Ils ont été transporté par le vent, la neige et la pluie, répond l'étude.

