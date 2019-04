Environnement : Disneyland Paris supprime les pailles et les touillettes en plastique

publié le 15/04/2019 à 05:21

Mickey a lui aussi décidé de chasser le plastique. À partir de ce lundi 15 avril, à Disneyland Paris, les pailles et les touillettes seront en papier et en bois. Le parc d'attraction a décidé de mieux recycler ses déchets, et ce n'est pas simple.



Le parc produit en effet autant de déchets qu'une ville de 40.000 habitants : canettes, gobelets de soda, cartons de frites... D'autant plus qu'un visiteur de parc d'attractions ne se dit pas spontanément en arrivant : tiens, aujourd'hui je vais bien penser a trier mes déchets. Il est là pour se faire plaisir et en profiter alors chercher une poubelle entre deux attractions Ratatouille et Peter pan, ça ne fait pas partie du rêve.

Des poubelles pourtant il y a 1.000 : des classiques et des poubelles de tri. La direction du parc veut essayer de sensibiliser les enfants, car elle a fait de études de comportement et ce sont souvent les jeunes visiteurs, qui désormais l'apprennent à l'école et qui expliquent à leurs parents qu'il ne faut pas jeter les papiers n'importe où. Le parc recycle un peu plus de la moitié des déchets produits et il vise 60% : verre, canette, papier. Les eaux usées des 8 hôtels et des toilettes sont recyclées pour arroser.

Et donc à partir de cette semaine, le pailles en plastique seront supprimées, remplacées par des pailles en papier qu'il faudra demander. Le personnel n'en donnera plus systématiquement, et les touillettes seront en bois et les sacs plastiques dans les magasins vont aussi disparaître. De sacs plus solides comme dans les grandes surfaces seront proposés, mais payants pour remporter son Dark Vador ou son Mickey en peluche. Disneyland essaie en fait d'appliquer un peu plus vite ce qui de toutes façons sera obligatoire en France en 2021 : l'interdiction de la plupart de objets en plastique à usage unique.