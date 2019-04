Les produits ménagers "faits maison" seraient moins nocifs pour la santé

publié le 12/04/2019 à 06:08

Ses chercheurs ont utilisé du vinaigre et de l'eau pour nettoyer les vitres, du savon de Marseille et du bicarbonate pour l'évier, des cristaux de soude et du savon pour le sol. Ils ont ensuite analysé l'air. Ils ont fait la même chose dans une maison nettoyée avec des produits d'entretien classiques. Conclusion : on respire beaucoup mieux quand on fait le ménage avec des produits faits soi-même.



Vendredi 12 avril, l'association 60 millions de consommateurs alerte justement sur le risque de ces produits qu'on trouve en grande surfaces. Elle en a testé une centaine et tous pratiquement dégagent des composés volatils qui peuvent engendrer des problèmes respiratoires. Certains même, comme le benzène, sont classés cancérogènes.

L'association demande d'urgence un étiquetage plus clair, car il est indiqué des choses assez floues : agent de surface, parfum... L'association propose un code couleur comme le nutriscore pour mieux choisir dans les rayons.

Un usage plus prudent

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) est plus modérée : pas la peine de tout jeter ce que vous avez chez vous. Il faut juste utiliser les produits d'entretien avec prudence, ne pas faire le ménage tous les jours et surtout aérer souvent.



L'Ademe explique que les produits "faits maison" sont mieux, mais à condition de ne pas faire n'importe quoi. Le vinaigre ne sent pas très bon, donc certains ajoutent des huiles essentielles, comme l'eucalyptus. Autant s'en passer ou alors quelques gouttes suffisent, car ces huiles dégagent aussi des composés volatils et polluent les maisons quand on en met trop.