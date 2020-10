et AFP

publié le 17/10/2020 à 22:50

A la suite de l'assassinat, vendredi 16 octobre, de l'enseignant qui avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves de 4ème, plusieurs syndicats d'enseignants, soutenus par Charlie Hebdo, ont appelé à des rassemblements ce week-end. Plusieurs responsables politiques de tous bords ont déjà annoncé qu'ils participeraient à ces rassemblements prévus aux quatre coins de la France.

Stanislas Guerini, Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou, François Bayrou ou encore Christian Jacob, autant de personnalités politiques de premier plan qui ont confirmé leur participation aux rassemblements en hommage au professeur décapité ce vendredi.

A Paris, un rassemblement est prévu à 15h place de la République. Plusieurs personnalités politiques ont répondu présent à l'appel de Charlie Hebdo et de divers syndicats enseignants et associations. En outre, Stanislas Guerini (LREM), plusieurs députés de la majorité, Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Fort (PS), Julien Bayou (Europe-Ecologie-Les Verts) et Manuel Valls (ancien Premier ministre) ont tous déclaré qu'ils y seraient présents.

D'autres se rendront aux rassemblements organisés en province. Le numéro un du PCF, Fabien Roussel, a quant à lui indiqué qu'il serait "soit à Paris, soit à Lille" ; François Bayrou, président du MoDem et Haut-commissaire au Plan, a de son côté précisé qu'il participerait à un rassemblement à Pau, ville dont il est maire. Le président de LR, Christian Jacob, a assuré qu'il serait aux côtés des enseignants à Provins (Seine-et-Marne), sa commune.