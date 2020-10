et AFP

publié le 17/10/2020 à 17:32

Après la mort du Samuel Paty, professeur d'histoire, retrouvé décapité vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, Jean-Luc Mélenchon se pose des questions.

Alors qu'il a appelé à "l'unité" nationale, le leader de La France insoumise a considéré, ce samedi, en marge d'une manifestation de soutien aux sans-papiers à Paris, qu'il était "anormal" qu'"un acte d'une telle violence" ait pu se produire "sans que personne n'ait rien détecté avant".

Le candidat malheureux à la présidentielle de 2017 a rejoint l'appel lancé, ce vendredi, par Emmanuel Macron à "faire bloc". "Bien sûr, il est évident que le but des terroristes islamistes, c'est de parvenir à diviser les Français (...) Par conséquent, j'appelle d'abord à cette unité. Il est absolument invraisemblable que d'aucuns en profitent aussitôt pour déclencher des polémiques, insulter, agresser, proposer des surenchères: à ce rythme-là, il n'y aura plus de pays" a mis-en-garde le député des Bouches-du-Rhône.

Mélenchon questionne le travail de la police

En revanche, il a néanmoins estimé qu'il était "temps que le travail de police et de renseignement soit fait avec méthode et application pour que ce type d'individus soient neutralisés à temps". En outre, faisant référence aux affrontements survenus en juin à Dijon qui avaient impliqué des Tchétchènes, il a ajouté: "Pour la deuxième fois, on s'aperçoit que des éléments de la communauté tchétchène peuvent s'organiser pour le crime sans être ni détecté ni réprimé."

Le chef de file de LFI a également déclaré : "Nous souhaitons que le pouvoir public applique une répression ciblée, complète, qui s'interroge sur le fait que pendant plus d'une semaine, on a pu menacer cet enseignant et cette école sans qu'il ne se passe strictement rien. C'est inadmissible".

Jean-Luc Mélenchon a, de plus, appelé à des rassemblements dimanche "sur toutes les places de la République du pays à 15h". Il s'est aussi réjoui de l'organisation d'un hommage national à Samuel Paty dans les prochains jours, tel qu'annoncé par l'Elysée.