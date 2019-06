publié le 08/06/2019 à 10:44

Ils avaient 28, 51 et 55 ans. Ces trois sauveteurs en mer sont décédés après le chavirage de la vedette sortie en pleine tempête porter assistance à un bateau de pêche en difficulté. Au lendemain de la tragédie, l'émotion est toujours aussi forte aux Sables-d'Olonne. À l'entrée du port, Gwenaël est très triste : "Envie de pleurer et en colère parce qu'ils ont perdu la vie. On est tous en deuil et on pense bien sûr à la famille de ces marins".





Une tristesse, mêlée à la colère, chez certaines habitants, comme Aimé, qui a vu partir le bateau dans une mer absolument épouvantable . "Je l'ai vu, j'étais sur le quai. Ce bateau il avait pas le droit de sortir. C'était un inconscient et ce n'est pas normal. Ce que je regrette le plus, c'est qu'il a mis 3 familles dans la peine", témoigne Aimé.

Samedi, les drapeaux des Sables-d'Olonne sont en berne, les manifestations municipales annulées et toutes les cloches sonneront à midi. Le corps du marin du bateau de pêche n'a pas été retrouvé et les recherches ont été définitivement abandonnées.