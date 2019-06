et La rédaction de RTL

publié le 09/06/2019 à 22:16

Aux Sables-d'Olonne, un hommage sera rendu lundi 10 juin au matin aux trois sauveteurs morts en mer vendredi. Ils tentaient de venir en aide à un marin en détresse lorsque leur canot s'est retourné. À bord, il y avait sept bénévoles de la SNSM. Quatre ont pu regagner la rive à la nage, les trois autres l'ont payé de leur vie. Le frère d'une des victimes témoigne de sa fierté.



Son frère, Dimitri Moulic, 37 ans, était le plus jeune des trois sauveteurs disparus. Père de deux enfants, il travaillait comme mécanicien au port des Sables-d'Olonne. Il réparait d'ailleurs un bateau vendredi matin avant de prendre la mer pour porter secours à un pêcheur en détresse. Son frère, John Moulic, revient ici avec un mélange de fierté et de tristesse, avec toujours une pensée pour les deux autres marins disparus : Alain Guibert, 51 ans et Yann Chagnolleau 55 ans.

"C'était un super équipage sur le bateau de sauvetage, malheureusement l'accident est là", explique le frère de la victime. "On pleure aujourd'hui nos marins", témoigne John Moulic. L'émotion est contenue, une pudeur propre au milieu des marins. Passionné par l'océan, Dimitri Moulic avait récemment rejoint les rangs de la SNSM en tant que bénévole. Sur les sept membres de l'équipage, quatre ont pu être secourus.

Emmanuel Macron a nommé les trois marins décédés chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Une fierté pour John Moulic, qui n'oublie pas pour autant les rescapés. "Il faut que le mérite revienne aux sept marins, même aux rescapés", assure le frère du sauveteur décédé en mer.



Le pêcheur de 59 ans est quant à lui toujours porté disparu. Ce lundi 10 juin, une marche silencieuse se tiendra à 10h30 aux sables-d'Olonne, pour honorer la mémoire des trois héros.