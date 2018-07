publié le 30/07/2018 à 14:02

Le coup de gueule des sauveteurs en mer de Saint-Tropez. Depuis la mi-juin, le canot de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de la cité balnéaire est immobilisé à quai à cause d'un problème mécanique.



En effet, une pièce doit être remplacée. Mais cette dernière, fabriquée en Italie, doit être importée. Résultat, le bateau de sauvetage est immobilisé jusqu'à la mi-août, selon les informations de Var-Matin, alors que alors le département prend en charge plus d'un tiers des sauvetages en Méditerranée.

L'appel aux dons lancé n'a pas eu le succès escompté. Les bénévoles ont bien demandé aux propriétaire de yachts une aide financière, mais ceux-ci ne se mobilisent pas pour régler la situation. "Avec les moyens des propriétaires qui sont là, on pourrait faire mieux, ça c'est sûr. On est peu écouté et c'est vraiment dommage. Le jour où une personne a un accident, cela peut être embêtant pour elle", déplore Pierre-Yves Barasque, le président de la SNSM Saint-Tropez, contacté par RTL.

Si aucun gros chèque n'est arrivé sur le bureau de Pierre-Yves Barasque, des petits dons ont malgré tout été réalisé. C'est le cas d'un plaisancier, propriétaire d'un bateau pneumatique qui n'a pas hésité à donner quelques euros. "Tout le monde doit être concerné, affirme-t-il, et quand un gros bateau est en difficultés, cela nécessite encore plus de moyens pour le secourir donc il faut qu’ils participent aussi à l’effort collectif", estime le donateur au micro de RTL.





En attendant, le canot de sauvetage ne peut secourir personne dans la baie de Saint-Tropez alors que le nouveau bateau arrive l'année prochaine. Cependant, il coûte tout de même 50.000 euros par an à entretenir...