Aux Sables-d'Olonne, l'émotion devrait une nouvelle fois être très forte. Trois jours après la disparition de trois sauveteurs de la SNSM, morts lors d'une opération en mer, une marche silencieuse est organisée ce lundi 10 juin.



Une marche pour les familles des victimes et les rescapés d'une une trentaine de minutes, qui s'achèvera avec une minute de silence et un dépôt de fleurs. L'hommage sera donc sur terre, mais aussi en mer puisque les marins du secteur défileront, eux, sur leur bateau.

Vendredi 7 juin, ces professionnels des sauvetages en mer tentaient de venir en aide à un marin en détresse lorsque leur canot s'est retourné. Si quatre des bénévoles présents sur le bateau ont pu regagner la rive à la nage, les trois autres l'ont payé de leur vie.

