publié le 19/11/2018 à 05:47

Au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes", Édouard Philippe a assuré avoir entendu la "colère" et la "souffrance" mais veut maintenir le "cap", alors que blocages et barrages filtrants se sont poursuivis dans plusieurs régions et persistent lundi 19 novembre.



Dimanche, la mobilisation était plus faible mais de nombreux barrages filtrants ou blocages étaient signalés, à des ronds-points ou sur des axes autoroutiers, comme à Montélimar, Chalon-sur-Saône, à Caen, au Mans et ailleurs dans l'Ouest, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Vaucluse ou dans le Var. Dans la soirée, une centaine de "gilets jaunes" ont bloqué les accès au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, selon Ouest France, empêchant le passage des camions.



À travers la France, les manifestants étaient quelque 46.000 dimanche, selon une source policière, en recul par rapport aux 290.000 avec un gilet jaune sur le dos la veille.

Suivez en direct la mobilisation de ce lundi

12h11 - Environ 200 camions sont bloqués à Vern-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine. Plusieurs dizaines de "gilets jaunes" filtrent dans les deux sens la route Rennes-Angers, qui mène notamment au dépôt de carburant de Vern-sur-Seiche. Deux fourgonnettes de gendarmerie sont stationnées devant l'entrée du dépôt.



12h05 - La ministre a par ailleurs mis en garde les "gilets jaunes", les appelant à garantir "la liberté de circuler". "Manifester oui, bloquer non", a-t-elle résumé.



12h00 - Les transporteurs routiers ne veulent pas être associés au mouvement des gilets jaunes. C'est ce qu'a indiqué la ministre des Transports, Élisabeth Borne sur franceinfo. "Je peux vous assurer qu'on a rediscuté ce matin avec toutes les organisations de transport routier, elles ne souhaitent pas renter dans ce mouvement", a dit la ministre. Les quelques routiers ayant rejoint les "gilets jaunes" sont des "cas isolés", a-t-elle affirmé.



11h50 - Les manifestants qui bloquaient l'accès au port de la Pallice à La Rochelle sont partis car ils étaient trop peu nombreux, d'après France Bleu La Rochelle. Ils sont partis en opération escargot vers un supermarché de Beaulieu, et comptent revenir plus nombreux à la mi-journée.



11h42 - Sur Twitter, "Autoroute INFO" appelle les automobilistes à la prudence. "Encore de nombreux piétons ce matin aux abords des péages et des accès d'autoroutes. Restez prudents et gardez votre calme", rappelle la radio.

#GiletsJaunes Encore de nombreux piétons ce matin aux abords des péages et des accès d'autoroutes. Restez prudents et gardez votre calme. Ne faites pas de contresens pour éviter un bouchon. #securite #keepcalm Ecoutez #AutorouteINFO — Autoroute INFO (@AutorouteINFO) November 19, 2018



11h34 - Les "gilets jaunes" ont lancé une cagnotte pour la famille d'une manifestante tuée samedi à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, rapporte France Bleu. Au premier jour de la mobilisation, samedi 17 novembre, cette femme a été fauchée par une voiture, dont la conductrice a été prise de panique. La cagnotte a déjà récolté plus de 4.600 euros. Près de 500 personnes y ont participé.



11h05 - Les blocages continuent ce matin. Près de 110 actions étaient recensées, loin des 290.000 manifestants comptabilisés samedi 17 novembre sur plus de 2.000 sites par le ministère de l'Intérieur.



10h42 - BigFlo et Oli conseillent à leurs fans de se rendre à leur concert en vélo ou en transports. Les deux rappeurs, qui se produisent samedi 24 novembre à Amnéville, ont difficilement atteint la salle de concert, à cause des blocages des "gilets jaunes".



10h00 - Les "gilets jaunes" du Val-d'Oise, rassemblés dans le “collectif 95”, remet en cause la légitimité du président de la République. Leur porte-parole, Laëtitia Dewalle, réclame la tenue d’un “référendum afin que monsieur Macron puisse légitimer sa position de président de la République".



09h25 - Un nouvel incident lors des mobilisations des "gilets jaunes" a été rapporté par Le Dauphiné Libéré. Excédé par les manifestants qui bloquaient l'accès à la RN7 à Livron-sur-Drôme, un automobiliste est sorti de sa voiture, armé d'un fusil. Il a tiré plusieurs fois en l'air, avant de percuter 3 manifestants en voulant forcer le passage. L'un d'eux a été blessé. La gendarmerie a interpellé l'automobiliste.



09h05 - Un "gilet jaune" a été percuté par un poids lourd, dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Didier, selon franceinfo. Le manifestant de 25 ans a été renversé au niveau d'un barrage filtrant sur un rond-point. Il souffre de plusieurs fractures, au niveau du bassin et des jambes. Le chauffeur a été interpellé et placé en garde à vue.



08h51 - "Il faut entendre la colère qui s'est exprimée samedi, même si elle est confuse, paradoxale, contradictoire à bien des égards, voire dangereuse", a indiqué sur RTL Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. D'après lui, "ce qui s'est exprimé, c'est une forme de fracture territoriale et une fracture sociale."



08h20 - Vous continuez de nous envoyer des messages sur la boîte de réception SMS de RTL :

- "Barrage filtrant à Giens", indique Hubert à 7h21

- "La D917 est bloquée à hauteur du rond point du McDonald", fait savoir un fidèle de RTL à 7h17

- "Blocage du rond-point de la zone waves à Jouy-aux-Arches" en Moselle, dit Maire-Andrée à 6h53

- "Blocage à Rouen sur le pont Flaubert et sur la voie rapide sud 3", informe Franck à 6h48

- "Blocage de rond-points à Chartres et à Dreux", envoie Jean-Pierre à 6h47

- "Blocage de l'usine PSA Peugeot Citroën de Sochaux", indique un auditeur à 6h39



8h15 - Des auditeurs ont également indiqué par SMS à RTL le blocage de l'accès au dépôt de pétrole du port de la Pallice à La Rochelle, celui de la raffinerie de Frontignan et de la raffinerie de Lespinasse au nord de Toulouse.



07h59 - Plusieurs sites pétroliers sont bloqués par les "gilets jaunes" ce matin. Sont concernés les dépôts de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, de Fos-sur-Mer dans les Bouches du Rhône et de Portes-lès-Valance dans la Drôme, selon France Bleu.



07h27 - Un appel à manifester le 24 novembre sur la place de la Concorde à Paris, a été lancé sur Facebook dimanche soir. L'événement, intitulé "Acte 2 Toute la France à Paris !!!!", regroupe déjà plusieurs milliers de participants.



07h15 - Les routes secondaires sont également concernées par les blocages. Les gilets jaunes sont présents au niveau de plusieurs rond-points, comme à Yvetot, au Mans, à la Roche-sur-Yon, à Blois, à Limoges, à Roanne, à Soissons, autour de Reims, à Angoulême, et à Orange en allant vers Marseille.



07h05 - Un point sur les axes routiers bloqués un peu partout dans le pays ce lundi matin, notamment les autoroutes :

- Le péage de Villefranche de Saône sur l'A6 en direction de Paris

- Le péage de Tain l'Hermitage, Saint Vallier, ou encore de Valence.

- Sur l'A72 entre Clermont Ferrand et Saint Étienne

- Sur l'A64 au niveau de Lannemezan

- Sur l'A77 à hauteur de Tracy sur Loire entre Nevers et Paris

- Sur l'A85 et l'A87 vers Angers

- Et l'accès à l'autoroute A2 est presque impossible à Cambrai



06h31 - Les messages se multiplient dans la boîte de réception des SMS de RTL :

- "Accès raffinerie de Frontignan bloqué", indique Laurent à 06h21

- "Barrage filtrant, limite bloquant, à Albi, route de Millau, au rond-point de Dalens", fait savoir un autre fidèle de RTL à 06h07

- "Dans le 62, CRT Arras Tilloy-les-Mofflaines barrage gilets jaunes 6h06", prévient un automobiliste

- "Saint-Dizier rond-point de Valcourt barrage filtrant avec des feux tout autour", indiquait un peu plus tôt, à 05h51, un autre automobiliste.



06h10 - Un blocage s'organise à Cambrai sur la sortie 14 de l'autoroute A2, à hauteur du rond-poind petite fontaine.



06h00 - Des blocages et des barrages filtrants s'organisent tôt ce matin. Tout au long de cette journée, nous relayeront vos messages qui indiquent les différents points de mobilisation dans l'Hexagone. "Blocage Orléans pole 45. Bon courage à tous et restez zen", conseille ainsi un auditeur.



05h45 - Bonjour et bienvenue sur ce direct. Il vous permettra de suivre, au fil de a journée, la mobilisation des "gilets jaunes" qui se poursuit ce lundi 19 novembre.