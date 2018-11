publié le 19/11/2018 à 08:10

"Le gouvernement est face à une colère et il faut faire avec les corps intermédiaires". Voici le message lancé par Laurent Berger sur RTL, ce lundi 19 novembre. Le secrétaire général de la CFDT est revenu sur les blocages mis en place par les "gilets jaunes", le 17 novembre dernier et la prolongation du mouvement.



"Il faut entendre la colère qui s'est exprimée samedi, même si elle est confuse, paradoxale, contradictoire à bien des égards, voire dangereuse", a-t-il indiqué. D'après lui, "ce qui s'est exprimé, c'est une forme fracture territoriale et une fracture sociale. Il faut des mesures d'accompagnement".

Laurent Berger propose la mise en place d'aides à la mobilité, à la rénovation thermique des logements ainsi que la prise en charge des transports pour se rendre au travail. "Quand on fait travailler ensemble, un certain nombre d'interlocuteurs qui ont leur part de légitimité, ce n'est pas des grands-messes", précise-t-il.



Le leader de la CFDT estime que "la question est de trouver les solutions et pour les trouver ça ne peut pas être dans un rapport direct entre les gouvernants et le peuple parce que ceux qui s'expriment, c'est une partie de la population. Mais il y a une autre partie qui est convaincue qu'il faut de la transition écologique", a-t-il ajouté.