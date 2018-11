publié le 19/11/2018 à 21:26

Les "gilets jaunes" ont désormais leur hymne. Un youtubeur rennais connu sous le pseudonyme de Monsieur Seby a composé une chanson, "la chanson des gilets jaunes", pour soutenir les actions citoyennes. Et sa vidéo, publiée samedi 17 novembre sur Facebook, a récolté plus de deux millions de vues.



Sa création musicale a même dépassé, en nombre de vues, la véritable hymne des "gilets jaunes", composée sur le thème de la Marseillaise et qui atteint 1,8 million de vues. La chanson, composée et interprétée par le youtubeur sur le thème de "Né en 17 à Leidenstadt", interpelle le président de la République Emmanuel Macron, désigné comme le principal responsable de la hausse du prix des carburants.

Interviewé par le Huffington Post, Monsieur Seby explique qu'avec cette chanson, il souhaitait "parler pour les gilets jaunes" et qu'une seconde chanson de ce type sera bientôt publiée, dédiée cette fois à Édouard Philippe.